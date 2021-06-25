Esra Erol’da muhteşem bir sezon finali yaptı!

Esra Erol’da sezon finali yaptı. atv ekranlarında büyük beğeniyle takip edilen Esra Erol’da başarılı bir sezonu geride bıraktı. Esra Erol, kendisini her zaman destekleyen izleyicilerine teşekkür etti.

atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da sezon finali yaptı. Hafta içi her gün büyük bir ilgiyle izlenen programın sezon finali de gündem oldu. Esra Erol'un her zamankinden farklı olarak başladığı program, kamera arkasındaki emeği de gözler önüne serdi. Esra Erol, koronavirüs pandemisi döneminde 215 bölümde 540 saat stüdyo yayını yaparken stüdyoda 300 konuk ağırladı.

Her yıl yüzlerce insanın hayatına dokunan Esra Erol, en büyük teşekkürü atv izleyicilerine iletti. Erol, "Çok fazla teşekkür edeceğim kişi var ama seyircilerimiz olmasa bugünlere gelemezdik. Pandemi koşullarında bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" sözlerini kullandı.

Esra Erol, tüm ekibe teşekkür etti

Başta Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Esra Erol, "atv benim evim. Muhteşem bir ekiple çalışıyorum. Bu bir ekip işi" diye konuştu.

Program sonunda kamera arkasında çalışan tüm Esra Erol'da ekibini stüdyoya davet eden Esra Erol, başarılı bir sezonu ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Yayın sonrası tüm ekibin müzik eşliğinde dans etmesi ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Esra Erol'da sezon finalinin en büyük sürprizlerinden biriyse Caner'in saçı oldu. Canlı yayında kestirdiği saçlarını bir süredir şapkayla gizleyen Caner, yeni saç stilini ilk kez gösterdi.

atv ekranlarında muhteşem bir sezonu geride bırakan Esra Erol'da yeni sezonda da atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.