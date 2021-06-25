Kutlu Bike, Haşhaşilerin lideri Behram’ın cezasını kesti

Behram, Vezir Şemseddin tarafından sorgulandığı sırada Sultan Aleaddin'in askerleri gelerek Behram'ın huzura istendiği söyledi ve esiri teslim aldı. Behram, Sultan Aleaddin'in huzuruna götürülürken yolda Kutlu Bike'yle karşılaştı ve "Kutlu Bike haber getirme sırası bende. Celaleddin öldü!" diyerek kahkahalara boğuldu.
Bu sözlerle büyük şok yaşayan Kutlu Bike, sakladığı hançerini çekerek Behram'ın karnına sapladı ve cezasını kesti.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in altıncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.