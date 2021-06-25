Kutlu Bike, Haşhaşilerin lideri Behram’ın cezasını kesti

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen altıncı bölümünde, Kutlu Bike kendisini ajanlık yapmaya zorlayan Haşhaşilerin lideri Behram’ın cezasını bizzat kesti!

Celaleddin'e her şeyi itiraf ettikten sonra yaptıklarından büyük pişmanlık yaşayan Kutlu Bike, düğüne düzenlediği saldırı bertaraf edilen ve hapse atılan Haşhaşilerin lideri Behram'dan intikam almak istedi. "Hesap verme zamanı geldi Behram Efendi" diyerek Behram'ın daha önce kendisine verdiği hançeri alan Kutlu Bike, Behram'ı hapis tutulduğu hücrede öldürmeyi planladı ancak fırsat ayağına geldi.

Behram, Vezir Şemseddin tarafından sorgulandığı sırada Sultan Aleaddin'in askerleri gelerek Behram'ın huzura istendiği söyledi ve esiri teslim aldı. Behram, Sultan Aleaddin'in huzuruna götürülürken yolda Kutlu Bike'yle karşılaştı ve "Kutlu Bike haber getirme sırası bende. Celaleddin öldü!" diyerek kahkahalara boğuldu.

Bu sözlerle büyük şok yaşayan Kutlu Bike, sakladığı hançerini çekerek Behram'ın karnına sapladı ve cezasını kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in altıncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

İzlemek İçin Tıklayın