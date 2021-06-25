Osman Büyükşen’in feryadı yanıt buldu! Jandarma, özel ekip kuruyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te, vahşi bir cinayete kurban giden anne ve babasının katillerini arayan Osman Büyükşen’in talebi karşılık buldu. Büyükşen Cinayeti faillerinin gün yüzüne çıkması için özel ekip kurulmasını isteyen Doktor Büyükşen’e güzel haberi Müge Anlı verdi.

Türkiye'nin merakla takip ettiği Büyükşen Cinayeti çözülüyor mu? Metin – Necla Büyükşen çiftinin hayatını kaybettiği olayın ardından acısını dile getiren Doktor Osman Büyükşen'in feryadı yetkililerin de dikkatini çekti. Osman Büyükşen'e güzel haberi Müge Anlı verdi. Üç yıl önce işlenen cinayette Jandarma Genel Komutanlığı tarafından özel bir ekip kuruluyor. JASAT'a bağlı 10 tecrübeli dedektifin görevlendirildiği olayla ilgili sır perdesinin aralanması bekleniyor.

"Herkes beni suçlu görüyor"

Uzun bir süredir hem Müge Anlı canlı yayınlarında hem de Twitter paylaşımlarında özel ekip talebini yineleyen Osman Büyükşen, alınan kararı mutlulukla karşıladı. Cinayetle ilgili şüphelerin odağındaki bir diğer evlat Uğur Büyükşen ise olayın ardından çok zaman geçtiğini hatırlattı. Uğur Büyükşen, "Herkes beni suçlu görüyor. Olayın çözülmesini ben de isterim" diye konuştu.

Olayla ilgili tek görgü tanığı olan çiftin kızları Büşra Büyükşen'in ifadesi de yeniden gündeme geldi. Çiftin kızlarının ilk ifadesinde söylediği sözlerin bir kısmını sonradan yalanladığı iddia edildi. İlk ifadesinde annesinin ölmeden önce 'kara köpek bize bunu da mı yaptın' dediğini belirten genç kız, böyle bir ifadesi olmadığını öne sürdü. Büşra'nın ilk ifadesinde katilin eşkalini verirken 'siyah dudak, göz torbası ve kahverengi göz' sözlerini kullandığına dikkat çekildi. Olayın tek görgü tanığı genç kız ise 'siyah dudak' tabirini kullanmadığı iddiasında bulundu.

"Kar maskesi ve motorcu eldivenine inanmıyorum"

Cinayetin işlendiği dönemde İsmil Jandarma Karakolu'nda er olarak görev yapan Emre Atmaca, "Büşra o gece çok sakindi. Annesi babası ölmüş gibi davranmıyordu. Bizimle birlikte eve döndükten sonra bile arabadan inmedi" sözlerini kullandı. Büşra Büyükşen'in sık sık ifade değiştirdiğini öne süren Atmaca, cinayeti işleyen kişide kar maskesi ve motorcu eldiveni olduğuna inanmadığını söyledi. Atmaca, "Uğur da o zamanlar çok rahattı. Biz askerler olarak daha stresliydik" dedi.

Sonucu merakla beklenen cinayetle ilgili gelen tüm bilgiler 28 Haziran Pazartesi Müge Anlı canlı yayınında değerlendirilecek. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen Cinayeti ile ilgili detayları atv.com.tr'den takip edebilirsiniz.