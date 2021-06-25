Sultan Alaeddin, Celaleddin’e Cengiz Han’ın zayıf noktasını açıkladı

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen altıncı bölümünde, Kutlu Bike’nin Cengiz Han’ın ajanı olduğunu öğrenen Celaleddin ne yapacağını bilemezken, babası Sultan Aleaddin imdadına yetişti.

Kutlu Bike'yi odasında bırakıp avluya çıkan ve ne yapacağını düşünmeye başlayan Celaleddin, sultan babasının gelişiyle kendini toparladı. Sultan Aleaddin, düğün gecesinde avluda bulduğu oğlunun sıkıntısını fark etti ve "Aramızdaki resmiyeti kaldırmanın tam zamanı. Sultan-şehzade gibi değil de baba-oğul gibi konuşalım seninle. Anlat bakalım mesele nedir?" dedi.

Celalddin, Haşhaşilerin düğüne düzenlediği saldırıdan dolayı canının sıkıldığını söylese de Sultan Aleaddin bu cevaptan tatmin olmadı. Babasının üstelemesi üzerine Celaleddin, Kutlu Bike ile ilgili gerçeği açıkladı.

Sultan Aleaddin, Cengiz Han'ın şantajını anlatan Celaleddin'e şu sözlerle yol gösterdi: "Mesele sandığın gibi olmayabilir Celaleddin. Ben derim ki yeni bir elçilik heyeti gönderelim ağır hediyelerle. Çocuğu isteyelim, belki sorun çıkmadan alırız." Celaleddin, "Cengiz Han'ı tanıyorsam vermeyecektir. Onu silah olarak kullanmaya devam edecektir" deyince Sultan Aleaddin "İşte o zaman Tilki'ye ihtiyaç var demektir" dedi.

Sultan Aleaddin, kendisine çalışan ve Cengiz Han'ın kampına girip çıkabilen Tilki hakkında Celaleddin'e bilgi verdikten sonra, "O seni bulacaktır. Semerkand'daki kervansaraya git. Yanına gelecek. Ona Tohto'yu aradığını söyleyeceksin" dedi.

Celaleddin, "Tohto kim?" sorusunu Sultan şöyle yanıtladı: "Tohto zor bir iş. Karanlık ormanın bağrına gireceksiniz. Tohto o ormanın kurdu. Cengiz Han'ın yıllardır arayıp bulamadığı adam Tohto. Siz onu yakalayacaksınız. Aslan yakalamak Tohto'yu yakalamanın yanında hiçbir şey. En iyi adamlarını yanına al. Tohto'yu ele geçirip Cengiz Han'a teslim edeceksin ve Cihangir'le takas edeceksin. Sen Tohto'yu götürdüğünde dünyanın yarısını istesen Cengiz verecektir!"

"O Cengiz Han'sa ben de Sultan Aleaddin Muhammed'im" diyen Sultan avludan ayrılırken, Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'ın elinden kurtarmanın yolunu öğrenen Celaleddin de planını kurarak derhal harekete geçti.

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