Betül, Yamanlar Holding'in yeni patroniçesi oldu

Bir Zamanlar Çukurova sezon finali ile Adana'nın yeni patroniçesini izleyenlere tanıttı. Yeni patroniçe Betül'ün, Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezonu'nda neler yapacağı şimdiden merak konusu haline geldi.

Yamanların konağında Hünkar Yaman'ın ölümüyle Züleyha, hanımağa rolüne geçerken Yamanlar Holding'te de bir kadın yönetici göreve geldi. Bu yönetici Demir Yaman'ın vekalet verdiği kuzeni, Betül Arcan'dı. Bu gelişmeyle İlayda Çevik'in canlandırdığı Betül karakterinin yeni sezonda daha baskın olacağı anlaşılmış oldu. Paris Sorbon Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Betül, 4. Sezonu ile atv ekranlarına gelecek dizide, Çukurova'nın yeni patroniçesi rolünde olacak. Annesi Şermin ile Yamanlardan intikam alacak olan Betül'ün şirkette neler yapacağı merak konusu…

Adana'ya yeni patroniçe geldi

Kendisi için işlerin iyice çıkmaza gittiğini gören Demir Yaman, yokluğunda şirketteki işleri yürütecek birine ihtiyaç duyar. Betül, Demir'e son dönemde, 'görünüşte' çok destek olmuştur. Gizli planlarını fark ettirmeden Demir'in güvenini kazanmıştır. Demir, Ümit'e karşı Züleyha'yı ve çocuklarını korumak için konakta daha çok vakit geçirmek zorundadır. Betül, Demir'in babası Adnan Yaman'ın da çocukken çok sevdiği biridir. Demir, Betül'ün şirket işlerinde kendisine yardımcı olacağını düşünür.

Demir, yetkilerini devretti!

Demir, Betül'ü yanında şirkete götürür ve holdingte bütün personeli toplayarak bir duyuru yapar. Demir, özel hayatında yaptığı hatanın yalnızca kendisini bağladığını söyler. Çalışanlarından, dedikoduların içinde yer almamalarını rica eder. Kuzenini, "rahmetli amcam Şerafeddin Yaman'ın torunu Betül" diyerek tanıştırır. Betül'ün tahsilini Fransa'da başarıyla tamamlayıp memleketine geri döndüğünü, şirketten uzak kaldığı zamanlarda işleri yürüteceğini belirterek ona yardımcı olmalarını ister. Bu tanışma sonrası herkes işine geri döner. Şirket çalışanlarından Ercan, Betül'ü hiç sevmemiştir. Demir'in asistanına, "Yandık Sabiha Hanım yandık. Bu kadın bize kan kusturacak" diyerek endişelerini dile getirir.

Betül'e 'tam vekâlet'!

Adana 3. Noteri Naci Bilir önünde, karşılıklı imzalar atılır. Demir Yaman şirket işlerinde artık Betül Arcan'ı vekil kılmıştır. Vekâletnamede şöyle yazmaktadır. "Beni temsilen Adnan Yaman Holding hisselerinin tamamının birlikte ve ayrı ayrı olmak üzere her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde imzalamaya birlikte veya ayrı ayrı yetkili olmak üzere Betül Arcan'ı vekil tayin ettim" Demir Yaman

Betül durumdan oldukça memnundur. Hünkâr Yaman ve Demir'in destekleriyle okulunu bitirdiğini, minnet borcunu ödeyeceği için mutlu olduğunu söyler. Demir ise bu imzanın onu holdingin başı yaptığını, bu sorumluluğun altından kalkacağına da inandığını belirtir. Betül Paris'teyken, Şermin'le tatsız şeyler yaşandığını hatırlatır. Şermin'in son zamanlarda kendisine verdiği destekle tekrar aileden biri olduğunu ispatladığını anlatır. Aynı kandan, aynı dedenin torunları olduklarının vurgusunu yapar. Holdingte ayrı bir oda hazırlatacağı Betül'e, odası hazırlanana kadar kendi odasını kullanmasını ister. Betül Arcan da holdingte birimleri dolaşıp personelle de tanışmak istediğini belirtir. Demir şirketten çıkar ve Betül'e istediği gibi takılmasını söyler. Demir Yaman'ın asistanı Sabiha Hanım, Betül'ü tek tek personelle tanıştırır.

Demir'in odasına geçen Betül, duvarda asılı duran Adnan Yaman'ın fotoğrafına bakarak söylediği sözlerle gerçek niyetini ortaya koyar. Betül, "Bunu hiç beklemiyordun değil mi amca, dedemin bütün mallarına el koyarken gün gelir Şerafeddin'in torunu, oğluma bunların hesabını sorar diye hiç düşünmemiştin değil mi? Yaptığın her şey yanına kar kalacak sandın ama çok yanıldın. Buradayım işte. Şirketinin bağrındayım. Şimdi hesaplaşma vakti Adnan Bey" dedi.

Büyük bir heyecanla annesi Şermin'e vekâletnameyi gösteren Betül, her şeyin tahmin ettiğinden daha hızlı ilerlediğini ve Yaman Holding'in artık kendilerinin olduğunu söyler. Şermin de kendilerini dilenci gibi süründürmenin intikamını Yamanlardan alacakları için mutludur.