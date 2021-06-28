Maraşlı artık, Salı günleri yayınlanacak!

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği TIMS&B Productions imzalı Maraşlı, artık yeni gününde ekranda olacak. Pazartesi günleri atv ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Maraşlı’nın yeni bölümleri, Salı günü yayınlanmaya devam edecek. Maraşlı 24. Bölüm, izleyenleri ile 29 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de atv ekranlarında buluşacak.



Başrollerini Alina Boz ve Burak Deniz'in paylaştıkları Maraşlı, yayınlanan son bölümüyle rakiplerini geride bırakmıştı. Sosyal medyada en çok konuşulan dizi olarak tarihe geçen Maraşlı son bölümüyle Total'de 2., AB'de ise 3. sırayı kaptı. Her hafta listenin üst sıralarında yer alan dizi, Mahur ve Celal'in aşkıyla da sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. En başarılı dizi çifti olarak gösterilen ikili, sosyal medyada uzun süredir zirvede bulunuyor. Celal'in çocukluğunu hatırladığı duygusal sahneler dikkat çekti. Mahur'a yaptığı evlenme teklifine "sonsuza kadar evet" cevabını aldığı anlar da sosyal medyada çok konuşuldu. Maraşlı yayınlandığı gün, sosyal medyada hakkında yapılan yüz bini aşkın paylaşımla gecenin birincisi oldu.

Maraşlı'da sırlar çözülüyor!

23. bölümde Mehmet İnce'nin kim olduğuna da çok yaklaşıldı. Savaş, gerçekleri öğrenmek için büyük efor sarf etti. Savaş'ın, Mehmet İnce olduğundan şüphelendiği Maraşlı'nın, yeni bölümde gerçek kimliğinin ortaya çıkması bekleniyor. Maraşlı'nın evlilik teklifini Zeliş'in istemediğini zannederek reddeden Mahur, bölümün final sahnesinde bir sürpriz yaptı. Mahur, Maraşlı'ya "Sonsuza kadar evet!" dedi. Savaş'ın adamları tarafından kurşun yağmuruna tutulan aşıkların bu büyülü sahnesi, Maraşlı hayranları tarafından çok beğenildi.

Babasını ummadığı bir şekilde bulan Maraşlı'nın soruları tam anlamıyla cevap bulacak mı? Babası olan Hurdacı, onu neden öldürmek istemişti? Mahur, Maraşlı'nın gerçek kimliğini öğrendiğinde ondan vazgeçecek miydi? Tüm bu soruların cevapları Maraşlı yeni bölümde yanıt bulacak. Maraşlı, 29 Haziran Salı günü saat 20.00'de atv ekranlarında belli olacak.