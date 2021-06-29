Kalp Yarası ilk bölümü ile atv ekranlarına geldi

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kalp Yarası izleyicisiyle buluştu. Süreç Film imzalı yapım ilk bölümüyle beğeni topladı.

Kalp Yarası, Süreç Film'in yapımcılığında 1. bölümü ile atv izleyicisi ile buluştu. Genel hikâyesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan dizi, Antakya'nın büyülü coğrafyasında geçiyor. Köklü bir ailenin veliahtı olan Ferit Sancakzade, annesinin münasip gördüğü Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzeredir. Birlikte büyüdüğü ve kardeşim dediği seyisin oğlu Yaman Öztürk, nikah şahitleri olacaktır ve çocuklarına da onun ismini vereceklerdir. Lakin kahyanın oğlu Yaman, Ferit'i hep kıskanmıştır. Yaman, Ferit'in evleneceği Hande ile lisede bir macera yaşamıştır. Ferit ile Hande'nin düğünlerine üç gün kala maziyi hatırlatıp Hande'nin aklını çelmeye çalışır.

Geçmişine, anılarına ve çocukluğuna kıydı

Ferit, en iyi imkânlara sahip olan, en iyi kızı kapan, en iyi ata ve en iyi arabaya binen biriydi. Yaman ise Sancakzadelerin oğlunu, her canı sıkıldığında eğlendiren seyisin oğludur. Yıllar yılı Yaman'ın içini hep bu düşünceler kemirmiştir. Bu duygularla kendine engel olamayan Yaman, Ferit'e bir yanlış yapmıştır. Ferit, yaşanan olaydan sonra, nişan yüzüğünü denize atarak Antakya'dan çekip İstanbul'a giderken Yaman ona engel olmak istese de başaramaz. Ferit, canından can bildiği, "kardeşim" dediği adamı evleneceği kadın ile birlikte görmüştür. Yaman, yaptığı bu hareketle Ferit ile olan geçmişine, anılarına ve çocukluğuna kıymıştır.