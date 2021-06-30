Çocukluk travmaları için, psikolojik destek aldı

Salı günlerinin yeni yıldızı Maraşlı, 24. bölümü ile atv ekranlarındaydı. Düğümün çözülmesine yaklaşan bu bölüm için, #ÇemberDaralıyor etiketi ile sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Mehmet İnce, babasından gördüğü maddi manevi şiddetin boyutları, bu şiddetin kardeşi ve annesini kaybetmesine sebebiyet vermesi sonucu, kimliğinden benliğinden vazgeçip Maraşlı'ya sığınmıştır. Kendisi gibi istihbarat ajanı olan eski eşi Hilal, çocukluğunu bilmese de Mehmet İnce'nin bu kimlik karmaşasının farkındadır. Bir uzmandan yardım almasını sağlar.

Çocukken yaşadığı şiddeti anlatamadı!

Mehmet, Hilal'in ayarladığı psikiyatriste seansa gider. Eski eşinin tavsiyesi ile geldiğini ama çok da alışkın olmadığı için ne anlatacağını bilmediğini söyler. Mehmet İnce olarak konuşmaya başlar. Son günlerde bir takım rüya, hayal karışık şeyler gördüğünü ifade edince, detay anlaması istenir. Kendisini ormanda bir geyik gördüğünü, sonra kaçıp kaybolduğunu anlatır. Neden başka bir hayvan değil de, geyik gördüğü sorulunca da, ölen kardeşi İsmail'i hatırlar. Bu hatırlama onu geçmişe götürür. Anında kimliği değişir ve Mehmet İnce olarak başlayan seansta, Maraşlı kimliği ile konuşmalarına devam eder. Bu değişikliği psikiyatr da fark etmiştir. Bu sık tekrarlayan rüyaları, çocukluğu ve babası ile ilgili ne sorduysa, hep Maraşlı kimliği ile cevaplar alır. Mehmet İnce'nin çocukluğuna inemez. Rol icabı bulunduğu bir kimlikle bir gelecek inşa etmek isteyen Mehmet, geçmişte yaşadığı travma yüzünden, içine girdiği Maraşlı karakterinden çıkmak istememiştir. Dışarıdan gelen her türlü müdahaleye karşı da, bu kimliğini korur. Maraşlı onun sığındığı bir kaledir.

Kendini Mehmet İnce değil, Celal olarak anlattı! izlemek için tıklayın