Mahur, Maraşlı'nın gerçek kimliğini öğrendi

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın ekrana gelen bölümünde Maraşlı'nın büyük sırrını Mahur öğrendi.

Nefeslerin tutulduğu bölümde, Maraşlı ile yıldırım nikahıyla evlenmeye kabul eden Mahur gelinlik provasında büyük bir gerçekle yüzleşti. Gelinlikçiyi ziyaret eden Dilara; Mahur'a, Maraşlı'nın aslında Mehmet İnce olduğunu söyledi. Heyecan dolu bölümün final sahnesinde de nikah için gün almaya gittikleri sırada Mahur'un, öğrendiği bu gerçeği Maraşlı'ya söylemesi heyecan ve gerilimin dozunu artırdı.

Büyük finale doğru geri sayıma başlayan dizide, bugüne kadar birçok badire atlatan fakat aşklarından asla vazgeçmeyen Maraşlı ve Mahur'un akibeti büyük bir merakla bekleniyor.

"Maraşlı"nın yeni bölümü 6 Temmuz Salı akşamı atv'de ekrana gelecek.

24. Bölümü izlemek için tıklayın