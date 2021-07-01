Kız arkadaşını rahatsız edeni bıçakladı

Kalp Yarası, ilk bölümüyle atv ekranlarında ilgiyle izlendi. Yeni dizinin 1. Bölümü, tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın bulunduğu 'Kalp Yarası' ilk bölümü ile tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu. Çekimleri Antakya'da süren dizinin senaryosu, tahminlerin ötesinde bir yolda ilerleyecek gibi gözüküyor. Yazın ilk dram dizisi konumunda olan 'Kalp Yarası'nda, daha ilk bölümde kan ve gözyaşı vardı. Ayşe, yakın arkadaşı Baha'yı ailesinden biri gibi görmektedir. Bir gece işten dönerken, iki gencin saldırısına uğrar. İmdadına Baha yetişir. Ayşe'yi kurtarmak isterken, bir kişinin yaralanmasına neden olan Baha hapse düşer.

Kendisine bıçak çekeni yaraladı!

İki serseri, gecenin ilerleyen vaktinde, adrenalin arıyorlardır. Aşırı hız yapıp sosyal medyada yayınlarlar. Bir de iddiaya girerler. Biri, yoldan geçen ilk kızın numarasını alacağını iddia eder. Buna karşılık diğer arkadaşı da, numarayı almakla kalmayıp kızı öpeceğine dair iddiaya girer. Bunu da sosyal medyada yayınlayacaklardır. O esnada Ayşe, kafeden çıkıp evine doğru gitmektedir. Önünü keserler ve bir tanesi onu öpmeye çalışırken diğeri de kayda alır. Ayşe tokatla karşılık verir. Şiddetin dozunu artırırlar. İki kişi Ayşe'yi hırpalamaya başlar. Ayşe, bağırarak yardım ister. Can dostu Baha, koşarak yardıma gelir. Serserilerden biri Baha'ya bıçak çeker. Baha, Ayşe'yi ve kendini korumak isterken boğuşma esnasında, kazara, genci yaralar. Devriye gezen polisler olay yerine gelir. Ayşe, olaya kendisinin neden olduğunu söyler. Arkadaşını kurtarmaya çalışsa da başaramaz. Baha tutuklanıp hapse konur.

Ayşe, çaresiz kaldı!

Ayşe bir avukata gider. Avukatlık ücreti, onun maddi durumuna göre oldukça yüksektir. Olay nefsi müdafaa olsa da bunu ispatlamak gerekiyordur. Baha ile iyi ilgilenecek, süreci başından sonuna takip edecek, işinde iyi bir avukat tutmak lazımdır. Yoksa Baha çok ağır bir ceza alacaktır. Hatta yaralı genç ölürse müebbet alması içten bile değildir. Üç arkadaş bir yıl çalışsa bile o parayı ödemek mümkün değildir. Kredi çekmek isteseler onu da bankanın vereceği şüphelidir. Ayşe çaresizdir…