Kalp Yarası 2. Bölümü ile atv’de! Ferit ve Ayşe evleniyor mu?

Kalp Yarası, atv ekranlarında muhteşem bir bölümle izleyicisiyle buluşuyor. İlk bölümüyle çok konuşulan dizi Pazartesi gününe damga vurmaya hazırlanıyor. Kalp Yarası 2. Bölüm, 5 Temmuz Pazartesi günü atv’de. Kalp Yarası yeni bölüm, atv.com.tr Canlı İzle imkanıyla da tüm platformlarda izlenebiliyor.

atv ekranlarında yayınlanan ilk bölümü ile büyük beğeni toplayan Kalp Yarası, yeni bölümü ile de izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Antakya'nın eşsiz güzelliklerini yansıtan dizi, yeni bölüm fragmanıyla heyecanın dozunu artırdı. İlk bölümüyle sosyal medyada da gündem olan Kalp Yarası, ikinci bölümüyle nelere sahne olacak? Ferit'in şaşkın bakışlar arasında düğüne getirdiği Ayşe'yi Antakya'da neler bekliyor?

Varoğlu ve Sancakzade aileleri şimdi ne yapacak?

Ferit, anlaşmalı bir şekilde İstanbul'dan getirdiği Ayşe ile evlenir. Ferit ve Ayşe evliliği Antakya'yı çalkalar. Ferit'in herkesi şaşırtan bu hamlesi Hande için de büyük bir hayal kırıklığı olur. Antakya'nın konuştuğu olay nedeniyle Hande'nin anne ve babası Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keser. Varoğlu ve Sancakzade aileleri arasında neler yaşanacağı merak konusu olur.

Hande ile arası oldukça iyi olan Ferit'in annesi Azade Hanım, Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez. Ayşe karşısında Hande ile birlikte Azade Hanım'ı bulur. Ferit ise herkesi Ayşe ile aşk evliliği yaptığına ikna etmeye çalışır. Ferit Sancakzade, Ayşe'nin saflığına, temizliğine ve merhametine aşık olduğunu söyler.

Yaman, her şeyini kaybetse de Hande'den vazgeçmeye niyetli değildir. Hande'ye olan aşkını açıklayan Yaman, artık Ferit'in olmadığını söyler. Zümrüt Varoğlu, kızı Hande'nin kendilerinden bir şey sakladığını düşünür. Zümrüt Hanım, bir şeyler duyulursa rezil olmaktan korkar.

Büyük bir heyecan yaratan Kalp Yarası 2. Bölüm fragmanı için tıklayın.

İlk bölümü yeniden izlemek için Kalp Yarası 1. Bölüm full izle linkine tıklayabilirsiniz.