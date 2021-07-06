Maraşlı 25. Bölüm 6 Temmuz Salı akşamı atv'de

Maraşlı 25. Bölüm, muhteşem bir bölümle geliyor. atv’nin sevilen dizisi Maraşlı’nın yeni bölümünde neler olacak? Maraşlı, Mehmet İnce olduğunu Mahur’a açıklayacak mı?

atv ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı 25. Bölüm ile izleyicisiyle buluşuyor. Son bölümü ile beğeni toplayan Maraşlı, yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gündeme oturdu. Maraşlı 25. Bölüm fragmanı, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Maraşlı ve Mahur arasında neler yaşanacağı haftanın en merak edilen konuları arasında yer aldı.

Maraşlı'nın psikolojisi bozuldu

Maraşlı 25. Bölüm, gerçekleri öğrenen Mahur'un öfkesine sahne olur. Mahur, Fuad'ın kızı Dilara'nın söylediklerini Maraşlı'ya anlatır. Mahur, Maraşlı'nın kendisine her şeyi anlatmasını ister. Maraşlı'nın ise psikolojisi bozulmuştur. Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğunu itiraf edip etmeyeceği merak konusu olur.

Psikolojisi bozulan Maraşlı, Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybeder. Hilal, onu kurtarmak için harekete geçer. Maraşlı'nın tedavi olmasını isteyen Hilal'in bunu başarıp başaramayacağı önem kazanır.

Hurdacı'nın Savaş'la olan mücadelesi devam eder. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı bunun üzerinden plan yapar. Hurdacı, Savaş'ın annesini kaçırır. Hurdacı Maraşlı'ya ulaşmak için Savaş'tan başka birini kaçırmasını ister.

Mahur ise öğrendiklerinin ardından yıkılır. Maraşlı'yı arayarak son bir kez onunla görüşmek istediğini söyler. Bu buluşmanın ardından hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Maraşlı 25. Bölüme dair cevap bekleyen sorular ise şöyle;

Maraşlı, Mehmet İnce olduğunu Mahur'a açıklayacak mı?

Savaş, Hurdacı'nın teklifini kabul edecek mi?

Hurdacı'nın kaçırılmasını istediği kişi kim?

Maraşlı yeni bölümü ile 6 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak. Maraşlı, atv.com.tr Canlı Yayını aracılığıyla izlenebilecek.

Maraşlı 24. Bölüm izle linkinden Maraşlı son bölümü izleyebilirsiniz.

Maraşlı 25. Bölüm fragmanı izlemek için tıklayın.