İkimizin Sırrı'dan merak uyandıran tanıtım

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv bu yaz yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. atv'de ekran macerasına başlamaya gün sayan Kalp Yarası'nın ilk bölümünden görüntüler izleyici ile buluştu.

Çok yakında atv'de başlıyor!

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatacak olan dizinin hikâyesi, izleyicileri meraklı bir yolculuğa sürükleyecek. Dün yayınlanan yeni tanıtımda ise Leyla Feray'ın canlandırdığı Neva karakterinin öyküsünden ilk ipuçları yer aldı. İkimizin Sırrı'nın yeni tanıtımında, "Ancak kendin gibi olursan mutlu olursun demişti annem. Mutluluk şartlar ne olursa olsun kendi dünyalarını kurmayı başaranların hakkıdır." sözleri dikkat çekti.

Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.

Yeni tanıtımı izlemek için tıklayın