Maraşlı'nın sahte kimliğini öğrenen Mahur pes etmedi

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın dün akşam ekrana gelen bölümünde, Maraşlı'nın gerçek kimliğini öğrenen Mahur, büyük hayal kırıklığı yaşasa da sevdiği adam için savaşmayı seçti.

Babası Hurdacı'nın yaşattıkları nedeniyle erkek kardeşi İsmail'in ölümünden kendisini sorumlu tutan Maraşlı, yayınlanan bölümde; Mehmet İnce kimliğini kaybetmeye başladı. Maraşlı'nın durumunu Hilal'den öğrenen Mahur, sevdiği adamın tedavi olması için harekete geçti.

Yürekleri burkan bölümde; Mahur, Hurdacı'yı öldürmeye karar veren Maraşlı'yı yolundan çevirmeyi başardı. İki aşığın buluştuğu bölümün final sahnesinde duygusal anlar yaşandı. Maraşlı'nın tedavi olması için buluşma yerine İstihbaratı çağıran Mahur, gözyaşlarına boğularak sevdiği adamı ikna etmeye çalıştı.

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