Hercai The Washington Post gündeminde

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor.

Yayınlandığı günden itibaren ekranda fırtınalar estiren Hercai, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da adından sıkça söz ettirmişti. Türkiye'de Nisan ayında final yaparak ekranlara veda eden Hercai, yurt dışında gündem olmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'un en büyük ve en eski gazetesi olan The Washington Post, Haziran ayında dil bariyerini ortadan kaldırmak amacına değinen bir makale yayınladı. Yayınlanan makalede Haziran ayında Telemundo TV'de yayına başlayan Hercai'den de söz edildi.

Birçok ülkede adından söz ettiren Hercai'ye özellikle Güney Amerika'dan yoğun bir ilgi devam etmekte. Güney Amerika'daki öncü ülkelerden Meksika, Colombiya, Arjantin, Porto Riko, Panama ve Amerika'daki İspanyol izleyiciye hitap eden Telemundo TV diziyi satın aldı. Telemundo'da 22 Haziran 2021'de yayına başlayan dizi, ilk bölümüyle 1,5 Milyon izleyiciye ulaştı. Dünyanın dört bir yanından 46 ülkeye satılan ve İspanyolca da dahil olmak üzere bir çok dile dublajı yapılan Hercai'nin uluslararası başarısı The Washington Post tarafından yayınlanan bu makale aracılığıyla bir kez daha gözler önüne serildi.