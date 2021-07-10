Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır?"sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan İbrahim Demir 30.000 TL değerindeki "1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır?" sorusunu açtırmayı başardı.



1939-1942 arasında başbakan olan Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş ve I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Alman ordularında kullanılmıştır?

a) Çiçek

b) Kabakulak

c) Kızamık

d) Tifüs



Doğru cevap: Tifüs

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.