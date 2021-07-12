Kalp Yarası konusu ile gönülleri fethetti! #AyFer şimdiden gündem oldu

atv Kalp Yarası ile yaz sezonuna muhteşem bir giriş yaptı. Kalp Yarası dizisi reyting listelerinden liderliği kaparken sosyal medyada da gündem olmayı başardı.

atv ekranlarında yaza muhteşem bir giriş yapan Kalp Yarası reyting listelerinde birinciliğe oturdu. Kalp Yarası konusu ve Antakya'nın eşsiz güzelliklerini yansıtmasıyla büyük beğeni topladı. Yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi ise Tomris Giritlioğlu'na ait.

Kalp Yarası'nın başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel yer alıyor. Bu isimlere; Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi isimler eşlik ediyor.

Antakya'da bir aşk öyküsü

Kalp Yarası'nın konusu izleyicinin oldukça dikkatini çekti. Pazartesi akşamlarına damga vuran Kalp Yarası, yüreklere dokunan bir aşk hikayesini konu alıyor. Antakya'da yaşayan iki köklü ailenin ortasında sahte bir evlilikle bir araya gelen Ayşe ve Ferit, şimdiden yazın en beğenilen çiftlerinden oldu. Twitter kullanıcıları #AyFer hashtag'leri ile çifte desteklerini iletirken kadrodaki tüm oyuncuların performansı izleyiciden tam not aldı.

Sancakzade ve Varoğlu ailelerinin arasında altı aylık anlaşmalı bir evlilik yapan Ayşe ve Ferit'i nelerin beklediği en çok merak edilenlerden oldu. Hande ve Yaman arasında neler yaşanacağı da heyecanla beklenirken güçlü bir karakter olarak öne çıkan Ferit'in annesi Azade Sancakzade'nin oğlunun aldığı karar karşısında neler yapacağı sırrını koruyor.

Kalp Yarası dizisi tüm bölümleri ve özel görüntüleriyle atv.com.tr'de de izleyicisiyle buluşuyor. Kalp Yarası son bölüm linkinden her hafta yayınlanan yeni bölüme ulaşabilirsiniz. Kalp Yarası özel video linkinden ise dizi ile tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.