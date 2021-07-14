Maraşlı’da mutlu son! Mahur ve Maraşlı bir daha ayrılmamak üzere kavuştu

Maraşlı son bölümü, atv ekranlarında fırtına gibi esti. Maraşlı final bölümünde gözyaşı ve mutluluk vardı.

Maraşlı 26. Bölümü ile ekranlara veda etti. atv ekranlarında yayınlanan dizinin finali de son ana kadar sürprizlerle doluydu. #SeniUnutmayacağızMaraşlı bölüm etiketi Twitter Trend Topic listesine girdi. Büyük bir heyecanla beklenen Maraşlı final bölümü mutlu sonla bitti.

Mahur, Mehmet İnce'nin geçmişiyle tanıştı

Maraşl�� son bölüm yine büyük bir heyecana sahne oldu. Kan, gözyaşı ve aşk dolu bir bölümle televizyon ekranlarına veda eden Maraşlı, arkasında çok konuşulacak bir bölüm bıraktı. Gerçek kimliğiyle yüzleşmekten korkan Maraşlı, geçmişine ait tüm sırları Mahur'la paylaştı. Mahur'u ailesiyle birlikte yaşadığı eve götüren Maraşlı, "İşte acının başladığı yer" sözleriyle dikkat çekti. İnce ailesinin fotoğraflarına bakan Mahur, Mehmet İnce'nin gerçek öyküsünü dinledi.

Savaş ise Maraşlı ve Hurdacı'ya ulaşmak için her yolu denedi. Arka arkaya cinayetler işleyen Savaş, sonunda peşinde olduğu iki kişiyi bir araya getirmeyi başardı. Maraşlı ve Hurdacı'ya oyun oynayarak ikiliyi bir araya getiren Savaş, hem Hurdacı'yı hem de Maraşlı'yı öldürmeye kararlıydı. Suat, Hurdacı'yı vururken Savaş da Maraşlı'yı vurdu. Savaş'ın hesaba katmadığı kişiyse Mahur oldu. Mahur, Savaş'ı silahıyla etkisiz hale getirdi.

Mahur önce yıkıldı, sonra gerçeği öğrendi

Hastaneye kaldırılan Maraşlı'nın öldüğü haberi geldi. Aldığı haberle yıkılan Mahur gözyaşı döktü. Mahur, Maraşlı'nın 'Celal Kün' yazılı mezarında ağlarken Nevzat'la karşılaştı. Mahur'un fotoğraf çekmeye devam ettiğini öğrenen Nevzat ona fotoğraf çekilecek yer için yeni bir öneri verdi. Bu öneriyi değerlendiren Mahur büyük bir sürprizle karşılaştı. Gittiği sahafta Mehmet İnce ile karşılaşan Mahur büyük bir şaşkınlık yaşadı. Birbirlerine sımsıkı sarılan ikili hasret giderdi. Mahur, Mehmet İnce'nin yaşadığını kimlerin bildiğini merak ederken Zeliş'in dahi durumdan haberdar olduğunu duyunca şaşkınlığı daha da arttı.

Final bölümünde Savaş ve Hurdacı öldü. Necati ise nişanlanarak yeni hayatına ilk adımı attı. Mutlu sonla biten Maraşlı, hayranlarını da mutlu etti. Maraşlı final bölümü beğeni topladı.

Maraşlı Final Bölümü izlemek için tıklayın.

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