Şahin büroya dönüyor! Baş Belası 7. Bölüm 1 Ağustos Pazar akşamı atv’de

Sevilen dizi Baş Belası, yeni bölümüyle 1 Ağustos Pazar akşamı atv’de yayınlanacak. Baş Belası yeni bölümde Şahin’i bekleyen ne?

atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı dizi, büyük ilgi topluyor. Baş Belası 7. Bölüm fragmanı atv.com.tr'de yer alırken Baş Belası 7. Bölüm 1 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.

Baş Belası 6. Bölüm'de cinayet bürodan ayrılan Şahin Kara, yeni bölümde ekibe geri dönüyor. "Nerede kalmıştık" diyerek cinayet büroya giren Şahin, yeni cinayetleri çözmek için kolları sıvıyor. İpek de Şahin'in cinayet büroya dönmesinden dolayı mutlu oluyor. İpek, Şahin'in dönmesine sevindiğini söylerken Şahin'in yanıtı dikkat çekti: "Benimle sorguya girmeyi de özledin mi?

Katil zanlısı Şahin'in arkadaşı çıktı

Başkomiseri işe dönüşünün ardından bir sürpriz karşılıyor. Bir cinayette katil zanlısının arkadaşı çıktığını öğrenen Şahin şaşırıyor. Haberi İpek'ten alan başkomiser, arkadaşının isminin Uğur Akdağ olduğunu söylüyor. Şahin konuyla ilgili İpek'ten fikir istiyor.

Yener Müdür'ün ise Şahin'le ilgili derdi bitmiyor. Şahin'in her taşın altından çıkmasına sinirlenen Yener Müdür, şebeke ile iş birliğini sürdürüyor.

Baş Belası'nın yeni bölüm fragmanını ve bölüme ait diğer detayları öğrenmek için tıklayın.