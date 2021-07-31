Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner’deki “Miladi takvime göre, bir yılda en fazla kaç "Pazartesi" olabilir?” sorusunun yanıtı arandı.

Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "Miladi takvime göre, bir yılda en fazla kaç "Pazartesi" olabilir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Mahmut Alemdar 30.000 TL değerindeki "Miladi takvime göre, bir yılda en fazla kaç "pazartesi" olabilir?" sorusunu açtırmayı başardı.



Miladi takvime göre, bir yılda en fazla kaç "pazartesi" olabilir?



A) 48

B) 49

C) 52

D) 53



Doğru cevap: D) 53

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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