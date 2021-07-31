Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner’deki “Satoşi Tajiri, "Pokémon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir?” sorusunun yanıtı arandı.

Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "Satoşi Tajiri, "Pokémon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Büşra Dilara Karaca 30.000 TL değerindeki "Satoşi Tajiri, "Pokémon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir?" sorusunu açtırmayı başardı.



Satoşi Tajiri, "Pokémon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir?



A) Çiçek koleksiyonu

B) Deniz kabuğu koleksiyonu

C) Böcek koleksiyonu

D) Yumurta koleksiyonu



Doğru cevap: C) Böcek koleksiyonu

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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