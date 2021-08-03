Baş Belası, yeni gününde atv ekranlarında olacak

Baş Belası, yeni bölümleriyle her cuma atv ekranlarında olacak. Sevilen dizinin yeni bölümü 6 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de sevenleriyle buluşacak.

atv ekranlarında 7. Bölümü ile ekranlara gelen Baş Belası, artık yeni gününde izleyiciyle buluşacak. Baş Belası 8. Bölüm 6 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de olacak.

Baş Belası'nın son bölümünde Şahin, İpek'i şebekenin elinden kurtardı. İpek, Şahin'e sarılarak teşekkür etti.

Şahin'in ekibin başına geri dönmesi #GeriDön etiketi ile sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Başkomiser Şahin, görevine geri döndü. İşlenen bir cinayetin baş şüphelisi konumunda olan kişinin Şahin'in çocukluk arkadaşı çıkması bu kararda etkili oldu. Şahin görevi ile arkadaşı arasında büyük bir sınav verdi. Bu sınavdan psikolog İpek'in analiz ve gözlemleri ile çıktı.

Şahin, İpek'i şebekenin elinden kurtardı!

Polisiye ile komedinin birleştiği Baş Belası'nda, zıtlıkları ile uyumlu bir çift olan Başkomiser Şahin ile Psikolog İpek'in birlikte iş çözmeleri, izleyiciyi oldukça etkiledi. Şebeke tarafından kaçırılan İpek, video'lu mesajında, bulunduğu yeri kullandığı cümlelerle Şahin'e tarif etti. Olaylar karşısında hep başka bir planı olan İpek'in o ifadelerinden yola çıkan Şahin, onun Anadolu Kavağı'na yakın bir noktada tutulduğunu anladı.

Başkomiser, İpek'in bıraktığı ipuçları ile iz sürerek yerini buldu. İpek, Şahin'e olan minnettarlığını ona sıkıca sarılarak gösterdi.

Her geçen bölümde daha büyük bir ilgiyle karşılaşan Baş Belası, 8. Bölümü ile 6 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.