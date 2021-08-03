İkimizin Sırrı dizisinin yayın tarihi belli oldu

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv bu yaz yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecek olan dizi İkimizin Sırrı'nın yayın tarihi belli oldu!

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'a ait atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor.

Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.

İkimizin Sırrı 8 Ağustos Pazar akşamı atv'de!

1. Bölüm Fragmanı için tıklayın