Tüm Türkiye 'Kalp Yarası'nı izledi

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" beşinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %4,27 izlenme oranı ve %16,58 izlenme payı alarak birinci oldu.

Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamına damgasını vururken, #KalpYarası etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ferit, Ayşe'ye olan hislerinin farkına vardı!

Ayşe'nin boşanma talebiyle Ferit'le arasındaki gerilim giderek arttı. Ayşe sözleşme sebebiyle konağa geri dönmek zorunda kaldı.

Hande, hapishanede yaralanan Baha'yı önce hastaneden kaçırdı ardından da Ayşe'nin yaptıklarını anlatarak Baha'nın Antakya'ya gelmesini sağladı.

Ferit, Hüseyin'in bütçeyle ilgili açığını yakaladı ancak Yaman hemen durumu toparlayarak Hüseyin'e destek çıktı ve güven kazandı.

Ayşe, Vedia ile dertleşmek isterken Ferit'le aralarındaki sözleşmeden bahsetti. Vedia buna çok şaşırsa da Ayşe'nin Ferit hakkındaki sözlerinden ona aşık olduğunu fark etti. Ayşe inkar etse de içten içe Ferit'e karşı bir şeyler hissettiğinin farkındaydı.

Her geçen gün Yaman'ın farklı bir yüzünü gören Ferit, davranışlarının sebebinin altında yatan gerçeği ağabeyi Sinan'a anlattı. Sinan, Yaman'ın yaptıklarını duyunca öfkeden deliye dönerken iki kardeş arasındaki buzlar eridi.

Herkes mezunlar gecesinde bir araya geldi. Ayşe, Ferit ve Hande'nin sevgililik yıllarına ait görüntüleri herkesin önünde izlemek zorunda kaldı. Ferit, kendini kaybeden Hande'ye yardımcı olmak isterken Ayşe bu anları görerek hayal kırıklığı yaşadı ve taksiye binerek mekandan ayrıldı.

Ferit, Ayşe'nin arkasından taksiyi takip etmeye başladı. Yolda kaza yapan aracı gören Ferit, büyük bir korkuyla kaza yerine koştu. Ayşe'nin kazaya karıştığını düşünerek ortalığı ayağa kaldırdı. Oysa kazayı yapan araçta Ayşe yoktu.

Bu olayın ardından duygularından emin olan Ferit, Ayşe ile konuşmak için özel bir buluşma ayarladı. Ayşe büyük bir heyecanla buluşmaya hazırlanırken bir anda karşısında yaralı haldeki Baha'yı buldu.

Kalp Yarası 5. Bölümü izlemek için tıklayın