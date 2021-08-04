Ağustos ayı boyunca sinema keyfi sürüyor! TV’de ilk kez yayınlanan filmler atv’de buluşuyor

Evde sinema keyfi devam ediyor. atv ekranlarında büyük bir heyecanla izlenecek olan filmler TV’de ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Belleville Polisi, Oyun Gecesi, Alfa Kurt ve X-Men: Dark Phoenix televizyonda ilk kez yayınlanıyor.

atv ekranlarında sinema şöleni son sürat devam ediyor. Belleville Polisi, Oyun Gecesi, Alfa Kurt ve X-men: Dark Phoenix ağustos ayı boyunca TV'de ilk kez atv'de olacak. Birbirinden iddialı yapımlar evde sinema keyfini yaşamak isteyenlerle buluşacak.

Belleville Polisi TV'de ilk kez atv'de

Fransız yapımı Belleville Polisi, heyecanı ve komediyi bir araya getiriyor. Başrolünde Omar Sy'ın oynadığı muhteşem filmin yönetmenliğini ise Rachid Bouchareb yaptı. Film, uyuşturucu çeteleriyle mücadele ederken ölen arkadaşının intikamını almak için gönüllü polis olan Baaba lakaplı Sebastian'ın Miami'ye gidişinin ardından başlayan eğlenceli olayları konu alıyor. Baaba, Miami'de yerel bir polis memuruyla ortak olarak arkadaşının intikamını almaya çalışıyor.

2019 yapımı Belleville Polisi, TV'de ilk kez atv ekranlarına geliyor. Eğlenceli bir polisiye olan film, ailece sinema keyfi yapmak isteyenler için muhteşem bir fırsat sunuyor.

Oyun Gecesi TV'de ilk kez atv'de

2018 yılında sinemada izleyicisiyle buluşan Oyun Gecesi de TV'de ilk kez atv izleyicisiyle buluşuyor. Komedi – Aksiyon türündeki yapımda ilginç bir olay örgüsü bulunuyor. Max ve Annie'nin çiftler için başlattığı oyun gecesi, Max'in kardeşi Brooks'un göründüğü gibi biri olmamasıyla farklı bir boyut kazanıyor. Oyun gecesi kaotik bir geceye dönüşürken arkadaş grubu boylarından büyük bir işe kalkıştıklarını fark ediyor.

Jonathan Goldstein ve John Francis Daley'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Jason Bateman, Rachel McAdams ve Kyle Chandler paylaşıyor. Game Night adıyla sinemaseverlerle buluşan filmin senaryosunu ise Mark Perez yazdı.

Alfa Kurt TV'de ilk kez atv'de

Ağustos ayında atv'de yayınlanacak filmlerden olan Alfa Kurt, izleyicileri muhteşem bir maceraya davet ediyor. Heyecan dolu film, bir kurt ile insanın arkadaşlağını konu alıyor. Albert Hughes'un yönettiği filmde başrolleri Kodi Smit-McPhee, Jöhannes Haukur Johannesson, Marcin Kowalczyk oyunuyor. 2018 yılında izleyiciyle buluşan film, müzikleriyle de beğeni topluyor.

X-Men: Dark Phoenix TV'de ilk kez atv'de

X-Men: Dark Phoenix filmi de ağustos ayında atv ekranlarında olacak. Simon Kinberg'in hem yönetmen hem de senarist olarak karşımıza çıktığı yapım, macera – bilimkurgu tarzıyla dikkat çekiyor. Ekibin içinden olan Jean Grey, X-Men ekibinin yeni düşmanı oldu. Gizemli bir güç tarafından darbe alan Jean, daha güçlü hale geldi. Jean'in kontrolden çıkması sevdiklerini de tehlikeye atarken ekibin bu duruma bir çözüm bulması bekleniyor. Filmde, Sophie Turner, James McAvoy ve Michael Fassbender başrolleri paylaşıyor.

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla muhteşem dizileri birbiri ardına sıralayan atv, yaz boyunca ekrana getirdiği filmlerle de büyük ilgi görüyor. TV'de ilk kez yayınlanan filmler, evde sinema şölenine katılmak isteyenleri bekliyor.