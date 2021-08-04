Azade Hanım’ın otoritesi sarsılıyor mu? Kalp Yarası son bölümde neler yaşandı?

Kalp Yarası’nın son bölümü büyük beğeniyle izlenirken Azade Hanım’ın gelinleriyle ilişkisi ilgi çekti. Otoritesini her fırsatta sergilemek isteyen kayınvalide, bu kez başarılı olabilecek mi?

Kalp Yarası'nın otoriter annesi Azade Sancakzade, güç savaşlarında gelini Ayşe'ye yeniliyor mu? Azade Hanım, otoritesini sağlamlaştırmak isterken Kalp Yarası 5. Bölüm'de birçok darbe aldı. Konakta yüksek sesli tartışmalar yaşanırken aileyi idare etmeye alışkın olan Azade Hanım bu kez güçlü otoritesini sergileyemedi.

Adnan Bey'den Azade Hanım'a eleştiri geldi

Sancakzadelerin konağında önce Ayşe'nin sesi yükseldi. Ayşe'nin siniri domino etkisi yarattı ve bir süre sonra Leman'ın sesi konağı sardı. Gelinlerinin oğullarına karşı sergilediği tavırdan rahatsız olan Azade Hanım, babasının portresini karşısına alarak dertleşti. Eşinin bu durumunu gören Adnan Bey ise Azade'nin tutumuna eleştiri getirdi.

Azade'nin babasının ölmediğini vurgulayan Adnan Bey, hala onun kurallarına göre yaşadıklarını ifade etti. Adnan Bey bu durumdan rahatsız olduğunu belirtirken eşini bazı gerçeklerle yüzleştirmek istedi. "Ferit sana isyan ediyor. Sinan sana bağımlı. Otoriterlik insanı ya bağımlı yapar ya isyankar yapar" sözlerini kullanan Adnan Bey, eşinin tepkisiyle karşılaştı. Azade Hanım'ın geçmişte babasının söylediklerini tekrarlaması kocasını kızdırdı. Adnan Bey, portreye vurarak tepkisini net olarak gösterdi.

Leman'dan kayınvalidesine ilginç çıkış

Yaşananların ardından iki geliniyle konuşmak isteyen Azade Hanım, Ayşe ve Leman'ı bahçeye çağırdı. Bir oyuncak üzerinden iki oğlunu yetiştirme şeklini anlatan anne, özellikle Ayşe'ye yönelik cümleler kurdu. Bu sırada Ayşe'nin telefonu çaldı. Ayşe'nin telefonunu açmamasını isteyen kayınvalidesine karşı tavrı oldukça netti. Azade Hanım, bu isteğine karşılık alamadı. Ayşe'nin tavrının ardından Leman da benzer bir tepki göstererek kayınvalidesini şaşırttı. Leman, evdeki kuralların herkes için geçerli olmasını istedi. Aksi takdirde kendilerinin azat edilmesi gerektiğini vurgulayan Leman, Azade Hanım'ın yanından ayrıldı.

Kalp Yarası 5. Bölüm Azade Hanım'ın otoritesini göstermekten uzakken kayınvalidenin ilerleyen zamanda neler yapacağı merak konusu oldu.