Merakla beklenen dizi geliyor! İkimizin Sırrı 8 Ağustos Pazar 20.00’de atv’de

atv’den bir dizi daha geliyor. “Dizi atv’de izlenir” sloganıyla yıllardır reyting rekorları kıran dizileri ekranlarla buluşturan atv, İkimizin Sırrı dizisiyle de iddiasını gösteriyor. Yeni dizi İkimizin Sırrı, Pazar akşamlarına damga vurmaya geliyor.

Yaz aylarının merakla beklenen dizisi İkimizin Sırrı 8 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarına geliyor. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın oynadığını dizide Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi önemli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğiniyse Cem Akyoldaş yapıyor.

Anne ile kızının ayakta kalma mücadelesi

İkimizin Sırrı, Leyla Feray'ın canlandırdığı Neva Canpolat karakterinin yedi yaşındaki kızı Hayal ile birlikte giriştiği ayakta kalma mücadelesini yansıtıyor. Kızını masallarla ve oyunlarla büyüten Neva'nın hayatı bir anda değişiyor. Anne – kızın mutlu dünyası, peşlerine düşen karanlık adamlarla birlikte alt üst oluyor. Neva ile Hayal'in yolları Aras Aydın'ın canlandırdığı Alp Karahun'la kesişiyor.

İkimizin Sırrı 1. Bölüm Fragmanı ile büyük ilgi çekerken oyuncuların hayranları da heyecanla diziyi bekliyor. Sosyal medyada fragman üzerinden yapılan yorumlar dikkat çekiyor.

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı 8 Ağustos Pazar akşamı atv'de olacak.

İkimizin Sırrı 1. Bölüm Fragmanı izlemek için tıklayın.