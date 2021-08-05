Nazlı katil mi oldu? Yanıtı Baş Belası 8. Bölüm’de! Baş Belası 8. Bölüm 6 Ağustos Cuma atv’de

Baş Belası, heyecanla beklenen yeni bölümü ile atv’de. Yeni gününde ekranlara gelecek olan Baş Belası, yine muhteşem bir bölümle sevenlerini ekran başına kilitleyecek.

atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Baş Belası, 6 Ağustos Cuma günü yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yeni gününde izleyicisiyle buluşacak olan Baş Belası, 8. Bölüm fragmanı ile beğeni topladı. Fragmanın ardından akıllara gelen ilk sorularsa şöyle;

Baş Belası 7. Bölüm'de Şahin'in yaşadıklarını bu kez İpek mi yaşayacak? İpek'in en yakın arkadaşı Nazlı gerçekten katil mi oldu?

İpek en yakın arkadaşı Nazlı'yı kurtarabilecek mi?

Baş Belası'nın yeni bölümüne Nazlı damga vuruyor. Bir cinayet mahallinin ortasında kalan Nazlı, başına aldığı darbe nedeniyle hiçbir şey hatırlamaz. İpek arkadaşının cinayet işleyebileceğini düşünmeyerek onun masum olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yapar. Şahin ise bu olayda İpek'in geri planda kalmasını ister. Nazlı, cinayetle suçlanmanın verdiği korkuyla yüz yüzedir. İpek, gerçekleri ortaya çıkaracağına dair arkadaşlarına söz verir.

Nazlı'nın başına gelen bu kötü olay, İpek ve Şahin'in biraz daha yakınlaşmalarına sebep olur. İpek'in moralinin bozuk olduğunu gören Şahin, onu yemeğe çıkarır. Yemekte aralarında gerçekleşen sohbet aralarındaki yakınlığı arttırır.

Doruk'tan beklenmedik bir hamle gelir. Doruk, iş arkadaşı Nermin'e olan hislerini açıklamaya karar verir. Doruk'un itirafı Nermin'i oldukça şaşırtır.

Nazlı'nın cinayetle ilgili bir bağlantısı olup olmadığı, Doruk'un hislerine karşılık alıp alamayacağı ve daha fazlası Baş Belası 8. Bölüm'de. Baş Belası 8. Bölüm 6 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de.