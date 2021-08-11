Esra Erol’da, yeni sezonu ile yakında atv’de

Esra Erol, yeni sezonda da atv ekranlarında. Başarılı programcı, 7. Sezonda da çarpıcı konuları ele alıyor.

Esra Erol, yeni sezonuyla atv'de başlıyor. Sevilen programcı Esra Erol, kısa bir aranın ardından izleyicileriyle buluşuyor. Birbirinden ilginç konular Esra Erol'un başarı sunumuyla açıklık kazanıyor. Tüm Türkiye'yi karış karış dolaşan Esra Erol'da ekibi, gündeme gelen konuları muhataplarıyla değerlendirerek gerçekleri ortaya çıkarıyor.

Hayatın içinden konuların en ilginç halleriyle karşımıza çıktığı programda aile içi çatışmalar, dolandırıcılık vakaları, evden kaçanlar, kayıplar gibi farklı konular gündeme geliyor. Esra Erol'un ve konukların yorumlarıyla desteklenen program, her anıyla izleyicisini heyecanlandırıyor.

Esra Erol, yardıma muhtaç kişilere destek oluyor

Hafta içi her gün izleyenleri atv ekranlarına kilitleyen Esra Erol'da sosyal sorumluluk projelerinde de ön planda yer alıyor. En önemli yardım kuruluşlarıyla yapılan ortak çalışmalar binlerce insana umut oluyor. Esra Erol'da yardıma muhtaç konukların da yüzleri gülüyor. Yardımseverler sayesinde birçok insan sıcak bir yuvaya ve yepyeni eşyalara kavuşuyor.

Bazen neşeli ve kahkaha dolu anlara sahne olan programda zaman zaman gözyaşları da akıyor. Hayata dair her detayı ele alan Esra Erol, 7. Sezonuyla yeniden atv ekranlarına geliyor.

Esra Erol'da, yakında canlı yayınla atv'de.