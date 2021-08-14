İpek ve Şahin omuz omuza

atv’nin beğeni ile izlenen dizisi ‘Baş Belası’, dün (13 Ağustos Cuma) akşam dokuzuncu bölümüyle ekrana geldi.

Doruk vurulup ameliyata alınırken İpek yaşananlardan kendini sorumlu tuttu. İpek'in üzüntüsünü gören Şahin, İpek'i teselli ederken, bu süreç ikilinin birbirlerine daha da yakınlaşmasını sağladı.

Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başladı. Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek hiç kolay olmadı. Cinayetten derinden etkilenen İpek'i Şahin yalnız bırakmadı.

Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine verilen 'Şebeke' hakkındaki bilgiyi İpek'le paylaştı. Birlikte ipucunun peşine düşen ikili, 'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir iş insanının evine gitti. Eve girip araştırma yapmak için evli çift rolü yapmak zorunda kalan İpek ve Şahin, yeni bir anahtar ele geçirmeyi başardı. Peşinde oldukları bu iş insanı Şebeke'nin operasyonuyla öldürülünce İpek ve Şahin büyük bir şok yaşadı.

Baş Belası, 20 Ağustos Cuma akşamı yeni bölümüyle atv'de!