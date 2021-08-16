Avrupa’da büyük heyecan! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor – Roma maçı atv’de

Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off mücadelesinde İtalya Serie A ekiplerinden Roma’yı konuk ediyor. Trabzonspor – AS Roma UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçı 19 Ağustos Perşembe saat 20.30’da canlı yayınla atv’de.

Trabzonspor'un Avrupa heyecanı atv'de yaşanıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele veren temsilcimiz, sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk ediyor. Trabzonspor – Roma maçı, 19 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.30'da canlı yayınla atv'de.

Trabzonspor'da hedef UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları!

2021 – 2022 sezonunda ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Konferans Ligi 3. Tur maçında Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek Roma'nın rakibi oldu. Molde karşısında ilk maçta sahadan 3 – 3'lük eşitlikle ayrılan bordo mavili ekip, Norveç'e tur hedefiyle gitti. Norveç'te oynanan mücadelenin 90 dakikası 1 – 1 sonuçlanırken temsilcimiz, seri penaltı atışları sonunda rakibine 4-3'lük üstünlüğü sağladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle yola çıkan Trabzonspor, play-off turunda İtalya temsilcisi AS Roma ile eşleşti. Abdullah Avcı yönetiminde sezona iddialı giren bordo mavililer, kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirdi. Marek Hamšík, Gervinho, Bruno Peres, İsmail Köybaşı gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Karadeniz ekibi, Molde maçlarının ardından milli yıldız Dorukhan Toköz ve Danimarkalı Andreas Cornelius ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor'da, Roma maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Roma karşısında galibiyet hedefleyen Trabzonspor, oturmuş kadrosuyla dikkat çekiyor. Önemli isimleri elinde tutan bordo mavili takımda Uğurcan Çakır, kalesinde verdiği güvenle büyük beğeni topluyor. Orta sahayı Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz gibi isimlerle güçlendiren temsilcimizin en büyük kozlarından biri ise Anthony Nwakaeme. Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'da gösterdiği performansla alkış alıyor. Bordo mavililer, yeni transferler Gervinho ve Cornelius da iyi performanslar bekliyor.

Roma, yeni sezona Jose Mourinho ile başlıyor

İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Roma ise Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile başarı arıyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Roma, forvet hattında Bosna Hersekli golcü Edin Džeko ile yollarını ayırdı. EURO 2020'de gösterdiği muhteşem performansın ardından sakatlık geçiren Leonardo Spinazzola Roma'nın en önemli eksiklerinden biri olarak dikkat çekerken Serie A ekibi, kadrosunu önemli transferle güçlendirdi. Kalesini, Portekizli Rui Patricio ile güçlendiren Roma, hücum bölgesine ise Özbekistanlı Eldor Shomurodov'u transfer etti. Spinazzola'nın yokluğunda sol bek arayışlarını sürdüren Roma, bu arayışı Uruguaylı Matías Viña transferi ile sonlandırdı. Roma, milli oyuncu Cengiz Ünder'i ise Fransız ekibi Marsilya'ya kiralık olarak gönderdi.

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için çıkacağı play-off maçlarının ilk ayağı atv ekranlarında. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor – Roma maçı, 19 Ağustos Perşembe saat 20.30'da atv'de.