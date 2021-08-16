Neva, karaciğer nakli için 500 bin dolar istedi! İkimizin Sırrı dizisinde neler olacak?

İkimizin Sırrı Pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İkimizin Sırrı 2. Bölüm full izle seçeneğiyle atv.com.tr’de.

15 Ağustos Pazar akşamı atv ekranına gelen İkimizin Sırrı 2. Bölümü, büyük beğeni topladı. Alp Karahun'un annesi Seylan Sorgun'un ilerleyen hastalığı, genç iş adamını farklı çözümler aramaya yöneltti. Seylan Sorgun'a donör olamayan Alp, annesinin ihtiyacı olan karaciğeri bulmak için harekete geçti. Alp'in arkadaşıyla konuşmasını duyan Neva, karaciğerini satmak istediğini söyledi. Alp, Neva'nın talebi karşısında şaşırırken çaresizliği nedeniyle çalışanıyla anlaşmak zorunda kaldı.

Korhan'ın verdiği görevi başaramayan Neva, kızını kurtarmak için farklı bir çözüm buldu. Polislerden kaçarken çalıştığı restorana sığınan Neva, burada Alp'in annesi hakkında yaptığı konuşmayı duydu. Konuşmaları dinlerken patronu Alp'e yakalanan Neva, kovulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bulunduğu durumdan bir çıkış arayan Neva, Alp'in annesine donör olmayı teklif etti.

Alp, Neva'nın teklifini kabul etti mi?

Alp başta teklife mesafeli yaklaşsa da annesi ile Neva'nın uyuşan kan grupları nedeniyle şansını denemeye karar verdi. Organını vermesi karşılığında 500 bin dolar isteyen Neva, Alp'i şaşırttı. Neva, bu parayı kızı için istediğini dile getirdi. Alp ve Neva arasındaki güvensizlik her geçen an artarken, ikili yine de anlaşmayı başardı.

Korhan'ın, kızı Hayal'i kaçırmasıyla birlikte zor zamanlar geçiren Neva, kendine yeni bir yol çizmiş oldu. Neva, Seylan Sorgun'a karaciğerini verecek mi? Hayal, Korhan'ın elinden kurtulabilecek mi?

Tüm sorular, İkimizin Sırrı'nın yeni bölümlerinde yanıt bulacak. İkimizin Sırrı, yeni bölümleri ile her Pazar atv'de.