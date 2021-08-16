Neva, kızı Hayal’i kurtarabilecek mi? İkimizin Sırrı 2. Bölüm atv.com.tr’de

İkimizin Sırrı yeni bölümü ile atv ekranlarına geldi. 2. Bölümü yayınlanan dizi, 15 Ağustos’un en çok izlenen dizisi oldu.

İkimizin Sırrı dizisi, atv ekranlarında ikinci bölümü ile izleyiciden tam not aldı. 15 Ağustos Pazar akşamının en çok izlenen dizisi olan İkimizin Sırrı, sosyal medyada da çok konuşuldu. İkimizin Sırrı 2. Bölümde, Korhan'ın Hayal'i kaçırmasıyla birlikte yaşananlar ön plana çıktı. Neva, kızı Hayal'i kurtarabilmek için fedakarlıklar yapsa da aksilikler genç kadının peşini bırakmadı.

Korhan, Hayal'i kaçırdı

İkimizin Sırrı son bölüm, duygusal sahneleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Korhan, sokakta oyun oynayan Hayal'i kaçırdı. Yağmur, Hayal'in ortadan kaybolduğunu fark ederek Neva'yı aradı. Küçük kızı her yerde arayan Yağmur gözyaşları içinde kalırken Neva, kızının kaçırıldığını anlattı.

Korhan, küçük kızı annesinin yaşadığı eve getirdi. Annesi şaşkın bir şekilde Hayal'in kim olduğunu sorarken Korhan, annesine çok fazla bilgi vermedi. Korhan'ın annesinin Hayal ile iyi geçinmesi dikkat çekti.

Neva ise Korhan'ın 'posta' olma teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Kızını kurtarmak için her yolu deneyen Neva, çözümü Korhan'ın isteğini yerine getirmekte buldu. Neva, tek seferlik çalışacağını düşünürken Korhan'ın planları daha farklıydı.

Neva, polis çevirmesine takıldı

İlk görevini alan Neva, yaptığı işte oldukça zorlandı. Polis çevirmesinde gergin anlar yaşayan Neva, polislerin peşine düştüğünü zannederek çalıştığı restorana sığındı. Restoranın dışında, polisler bir başka şüpheliyi yakaladı.

Neva'nın telefonlarına cevap vermemesi ve teslimatın gerçekleşmemesi Korhan'ı oldukça kızdırdı. Korhan, yapılan anlaşmayı bozduğunu söyleyerek Neva'dan parayı istedi. Neva, gözyaşları içinde kızını almak istese de Korhan'ın acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

İkimizin Sırrı 2. Bölüm, muhteşem bir bölümle atv ekranlarına geldi. İkimizin Sırrı 2. Bölüm, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için atv.com.tr'de.

Heyecanla beklenen, İkimizin Sırrı 3. Bölüm fragmanı atv.com.tr'de.