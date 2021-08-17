Baş Belası’nda Nermin – Doruk aşkı başlıyor mu?

Cuma günleri atv ekranlarına gelen Baş Belası, polisiye - komedi tarzıyla diğer yaz dizilerinden ayrılmaya devam ediyor. Romantik sahnelerin dikkat çektiği 9. Bölüm’de, emniyet büroda birlikte görev yapan iki polis memuru arasındaki iletişim yeni bir hal aldı. Baş Belası 8. Bölümde, Nermin’e hislerini açıklayan Doruk, hayal kırıklığı yaşamıştı.

Nermin'e hislerini açıkladıktan sonra bir cinayet zanlısının silahından çıkan kurşunla yaralanan Doruk, cinayet büroyu üzdü. Yaşananların ardından, dizide yeni bir çift hikayesi başlama ihtimali ortaya çıktı. Sosyal medyada #DorMin etiketi ile paylaşım yapan izleyici Doruk – Nermin ikilisini çok sevdi.

Nermin, Doruk'a hislerini açıkladı!

Doruk, Nermin'e aşık olduğunu söylediğinde Şahin Başkomiser, ekip içinde aşk yaşanmasının işleri karıştıracağı uyarısını yaptı. Nermin'in rehin alındığı bir vakada, Doruk hislerine engel olamadı. Doruk, zanlının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Genç polis vurulduğu için bütün cinayet büro perişan oldu. Tüm ekip, sabaha kadar Doruk'un başından bekledi.

Nermin, bilinci kapalı olan Doruk'un yanına girdiğinde, ona olan gerçek hislerini açıkladı. Yoğun bakımdaki Doruk'un elini tutan Nermin, Doruk'un uyanması gerektiğini söyledi. Nermin, kendisini korumak için Doruk'a yaşattığı vicdan azabı nedeniyle de sitem etti. Doruk uyanana kadar hastaneden ayrılmak istemeyen Nermin, ekip arkadaşı uyandıktan sonra onunla uzun uzun konuşmak istediğini belirtti. Doruk'un başından bir an olsun ayrılmayan Nermin, onun kendine gelmesini bekledi.

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film yaptığı 'Baş Belası' 20 Ağustos Cuma akşamı 10. Bölümü ile atv ekranında olacak.