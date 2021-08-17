İpek ve Şahin arasında neler oluyor? Baş Belası'nda dikkat çeken sahne

Baş Belası, muhteşem bölümleriyle atv ekranlarına gelmeye devam ediyor. Yaz ekranının en sevilen dizilerinden olan Baş Belası'ndaki gelişmeler büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yaz ekranının başarı projesi Baş Belası'nın son bölümünde, cinayet büronun yakışıklı başkomiseri Şahin ile güzel psikoloğu İpek daha da yakınlaştı. İkilinin ilişkisi sağlam adımlarla ilerliyor. İki zıt karakter ile ortaya konulan eğlenceli polisiyede, ipuçlarının peşine birlikte düşen Şahin ile İpek arasında bir çekim oluştu. Savcı yardımcısından şebeke ile ilgili bilgi alan Şahin, bunu İpek'le paylaştı. Bu bilgi onları sadece şebekeye değil, birbirlerine de yakınlaştırdı.

Odaya giren Umut şoke oldu

Şahin, katil zanlısının vurulması ve Doruk'un yaralanmasından etkilenen İpek'i yalnız bırakmadı. Şahin, İpek'i teselli etti. İpek'e güvenmeye başlayan Şahin, artık şebeke ile ilgili konularda da bilgi vermeye başladı. Şebekeyle baş edebilmek için ikisi artık bir sır ortağı haline geldi. Bu onları tahminlerden daha hızlı yakınlaştırdı. İkisi odada yalnızken Şahin'in şebeke ile ilgili bilgi verme tarzı, İpek'in hoşuna gitti. İpek, Şahin'in konuşmalarını gülümseyerek dinledi. Şahin gülümsemesinin nedenini sorunca da, İpek "Böyle anlattınız ya hoşuma gitti" dedi. Şahin, İpek ile birlikte bir ekip olduklarını, peşinden koşup başını belaya sokmasın diye bu bilgiyi paylaştığını söyledi. Tam o esnada komiser yardımcısı Umut, güncel vaka ile ilgili bilgi vermek için odaya girdi. Umut, ikiliyi birbirine yakın görünce afalladı. Bir süre duraksamanın ardından kendini toparlasa da kekeleyerek konuşmasına engel olamadı.