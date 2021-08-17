Kalp Yarası’nda Ferit öldü mü? Kalp Yarası 7. Bölüm atv.com.tr’de

Kalp Yarası son bölüm, bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitledi. Azade Sancakzade, evlat acısı yaşama korkusuyla ortalığı ayağa kaldırdı. Kalp Yarası’nın yeni bölümünde neler yaşandı?

Pazartesi akşamlarına damga vuran Kalp Yarası, yine muhteşem bir bölümle atv ekranlarına geldi. Kalp Yarası 7. Bölüm, gözyaşlarına sahne oldu. Ferit'in ortadan kaybolmasıyla birlikte konağa büyük bir endişe hakim oldu. Azade Sancakzade, Ferit'in kaybolmasından Ayşe'yi sorumlu tuttu.

Kalp Yarası son bölüm duygusal anlar yaşattı. Azade Hanım, Ferit'in kaybolmasıyla çılgına döndü. Evladını kaybetme korkusu yaşayan anne, Ayşe'ye yönelik "Sen geldiğinden beri bela eksik olmadı. Ne zaman gideceksin" sözlerini kullandı. Bütün konak Ferit'i ararken herkes gözyaşları içinde kaldı. Azade Hanım, tek tek evlerin kapısını çalarak herkesin Ferit'i aramasını istedi.

Sinan, Ferit'in kaybolmasından Yaman'ı sorumlu tuttu

Yaman, bütün gece Ferit'i ararken Sinan için baş şüpheli olmaktan kurtulamadı. Sinan, Ferit'in ortada olmamasından Yaman'ı sorumlu tuttu. Ferit ile Yaman arasında yaşananları bildiğini söyleyen Sinan, kardeşini bulamamanın gerginliğini yaşadı.

Ferit'in ortadan kaybolmasının gerçek sorumlusu olan Baha ise Ferit'in ölmesini bekledi. Atından düştükten sonra Ferit'in ölmesini bekleyen Baha, bu beklentisinden sonuç alamamanın kızgınlığını yaşadı. Baha, eline büyük bir taş alarak Ferit'i öldürmek istese de sonrasında bundan da vazgeçti. Baha, Ferit'i bir köye getirerek orada bir evde tedavi olmasını sağladı. Hande ise Baha'nın konumunu tespit ederek Ferit'in yerini buldu. Kahraman olmayı hedefleyen Hande, Ferit'i sırtlayarak konağa getirdi.

Sancakzade Konağı, Ferit'in bulunmasıyla birlikte düğün evine döndü. Sancakzadeler oğullarının dönüşüyle büyük bir mutluluk yaşadı.

Kalp Yarası 7. Bölüm full izlemek isteyenleri için atv.com.tr'de.