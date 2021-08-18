Bir Zamanlar Çukurova'da dördüncü sezon başlıyor!

Reyting rekormeni dizi 4. sezon için sete çıktı!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezon çekimleri Adana'da başladı. İzleyiciyi ekran başına toplayacak, merakla beklenen yeni sezon öncesinde ekip artık ikinci evleri haline gelen Adana'da yeniden bir araya geldi. Yayınlandığı üç sezon boyunca reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Bir Zamanlar Çukurova', dördüncü sezonuna ilk günkü heyecanla hazırlandı. Kadroya katılan yeni oyuncuların yanı sıra, Türk dizi tarihinin en büyük prodüksiyonlarından biri olarak inşa edilen tüm dekorlar hem yenilendi hem yeni dekorlar ilave edildi.

İzleyiciyi de içinde yer alan oyuncuları da adeta dizinin geçtiği yıllara ışınlayan, özel üretim kostüm, dekor ve aksesuarlara bu sezon da büyük özen gösterildi. Yüzlerce yeni kostüm dikilirken, antikacılardan toplanan değerli eşyalar ve özel tasarım olarak üretilen mücevherlerle yine göz kamaştırıcı bir dünya yaratıldı.

İki yeni oyuncu dahil oldu!

Üçüncü sezonunda art arda gelen sürprizleriyle izleyiciyi şoke eden dizinin dördüncü sezonunda Çukurova'ya çok konuşulacak iki yeni karakter geliyor!Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un hayat vereceği Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'ya iddialı bir giriş yapacak ve tüm dengeleri alt üst edecek. Erkan Bektaş'ın canlandırdığı Abdülkadir Keskin karakteri ise hikâyeye farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'nın bereketli topraklarında ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkı konu alan 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da atv ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuracak.