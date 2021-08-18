Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kuruluş Osman setini ziyaret etti

atv ekranında yayınlanan iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.

Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Türkiye'de atv ekranlarında dünyada da gösterildiği tüm ülkelerde büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin setine bir ziyaret gerçekleştirdi.Geçen sezon Pakistan'da yayına giren ve büyük ilgiyle karşılaşarak reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman'ın setine gerçekleştirdiği ziyarette; dizinin yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ve başta Burak Özçivit olmak üzere oyuncularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Alvi, dizinin başarısını kutlarken Pakistan halkı adına tebriklerini ve şükran dileklerini iletti.

'Kuruluş Osman' dizisi setine eşi Samina Alvi ile birlikte gelen Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Kayı Obası başta olmak üzere 'Kuruluş Osman'ın mekanlarını gezerek Mehmet Bozdağ'dan proje hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Alvi, gezisi sırasında börk giyerken, cumhurbaşkanının eşi Samina Alvi de Türkmen başlı��ı taktı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. 'Kuruluş Osman' setini çok beğendiğini ifade eden Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin övgü dolu sözlerine teşekkür eden Mehmet Bozdağ, 'Kuruluş Osman'a teveccüh gösteren Pakistan halkına sevgilerini ve selamlarını iletti.Pakistan'da ülkenin bir numaralı kanalı Geo Entertainment'ta hafta içi her gün ekrana gelen 'Kuruluş Osman', tüm rakiplerini geride bırakarak reyting rekorları kırmış ve ülkenin en sevilen dizisi haline gelmişti.



Üçüncü sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.