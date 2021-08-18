Zahide Yetiş atv’de yeni bir programa başlıyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane izleyenleri yemeğe doyurmaya geliyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programı için başvuru yapmak çok kolay. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Başvuru Formu atv.com.tr’de.

Zahide Yetiş atv ekranlarında yepyeni bir programa başlıyor. Yemek ve eğlenceyi bir araya getiren Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane çok yakında izleyicisiyle buluşacak. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Başvuru Formu atv ekranlarında başlayacak eğlenceli programa katılmak isteyenleri bekliyor. Başarılı sunucu Zahide Yetiş'in muhteşem sunumuyla renklenen programda yarışmacı olmak için hemen tıklayın.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında yarışanlar özel ödüllerin sahibi oluyor. Siz de bu özel ödüllerin sahibi olmak için Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına hemen başvurun.

Hafta içi her gün beş çiftin kıyasıya mücadelesine tanık olacağımız Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane çok yakında atv'de.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane tanıtımı izlemek için tıklayın.