Alp ve Neva önemli kararlarla karşı karşıya! İkimizin Sırrı 3. Bölüm’de neler olacak?

İkimizin Sırrı’nın 3. Bölüm fragmanları yeni bölüme dair heyecanı yükseltti. Çok başarılı iki bölümü geride bırakan atv’nin yeni dizisi, heyecan dolu bir bölümle izleyicinin karşısına çıkıyor.

İlk iki bölümü ile atv'de fırtına gibi esen İkimizin Sırrı, 3. Bölüm fragmanlarıyla da büyük heyecan yarattı. Leyla Feray ve Aras Aydın'ın başrolleri paylaştığı İkimizin Sırrı 3. Bölüm, 22 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.

Merakla beklenen İkimizin Sırrı dizisi 3. Bölüm, yine heyecan dolu sahneleriyle geliyor. Neva'nın kızı Hayal'i kaçıran Korhan, istediği paranın peşini bırakmıyor. Neva ise kızını kurtarmak uğruna karaciğerini Alp'in annesi Seylan Sorgun'a vermek istiyor. Hiç beklemediği anda karanlık adamlarla uğraşmak zorunda kalan Neva, parayla kızını kurtarmak isterken bir sürprizle karşılaşıyor. Alp, Hayal ve Neva'yı arabasına alarak kurşunların arasından anne ile kızını çıkarıyor.

Alp, annesiyle görüşmekten vazgeçecek mi?

İkimizin Sırrı yeni bölüm, Alp Karahun için de seçenekleri beraberinde getiriyor. Alp'in babası oğlunun annesiyle görüşmesini istemezken Alp hasta annesini yalnız bırakmak istemiyor. Annesini kurtarmak için 500 bin dolar ödemeyi gözden çıkaran Alp'in hangi yolu seçeceği merak ediliyor.

Yeni bölümde karar vermesi gereken tek kişi Alp değil. Neva'nın da önemli bir kararın eşiğinde olduğu görülüyor. Beyninde tehlikeli bir tümörle yaşayan Neva, önemli bir hastalığı olduğu takdirde organ bağışında bulunamayacağını öğreniyor. Neva bu durumda neler yapacak? Önemli hastalığını gizleyecek mi?

İkimizin Sırrı 3. Bölümü ile 22 Ağustos Pazar, saat 20.00'de atv'de.

İkimizin Sırrı 3. Bölüm 1. Fragmanı izlemek için tıklayın.

İkimizin Sırrı 3. Bölüm 2. Fragmanı izlemek için tıklayın.