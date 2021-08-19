Şebeke eve dinleme cihazı yerleştirdi, kimsenin ruhu duymadı

Baş Belası 9. Bölümde, psikolog İpek ve Şahin başkomiser, şebekeyi çökertmek için birlikte çalıştı. İkili, anahtarları bulup puzzle parçalarını birleştirerek resmin tamamına ulaşmaya çalıştı.

Şebeke, bir iş adamı ve karısını infaz etti. Bunu fark eden Şahin ve İpek dosyayı hemen kapattı. İpek ve Şahin, emniyetteki köstebeğe karşı dikkat çekmek istemedi. İkili, bilgi toplamak için cinayet büro dışında ek mesai yaptı. Araştırmalar devam ederken şebeke de boş durmadı. Simge aracılığıyla İpek'in evinin odalarına dinleme cihazı yerleştirildi. Bu dinleme cihazları aracılığıyla İpek'in konuşmalarını dinleyip Şahin ile birlikte yaptıkları planlardan haberdar olmak isteyen şebeke, bir adım önde olmayı hedefledi.

İpek'in evini şebeke dinliyor

İşbirliği yapan İpek ve Şahin, ipuçlarını toplamaya devam etti. Bu durum şebekeyi endişelendirdi. Kadir öldükten sonra oğlu Görkem için bir terapist arayışına girişen İpek, Simge'yi buldu. İpek henüz bu gerçekten habersiz olsa da Simge'nin şebeke ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı. İpek, Simge'nin eve sürekli gelmesinden de rahatsız olurken endişelerinde de haklı çıktı. Simge, eve yerleştirdiği dinleme cihazları sayesinde, İpek'in evini dinlemeye başladı.

İpek ve Şahin, şebeke için artık önemli bir tehdit haline geldi. 'Baş Belası' 20 Ağustos Cuma akşamı 10. Bölümü ile atv'de olacak.