UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı atv'de başladı

Karadeniz fırtınası Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turunda İtalyan devi Roma ile karşılaştı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turunda karşılaştığı Roma'ya sahasında 2-1 mağlup oldu. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken goller ikinci yarıda geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında sahneye çıkan Lorenzo Pellegrini skoru 1-0'a taşırken Trabzonspor skoru eşitleyen golü yeni transferi Andreas Cornelius ile buldu. Roma, Eldor Shomurodov ile 2. golü bularak 26 Ağustos Perşembe oynanacak rövanş karşılaşmasında İtalya'ya avantajlı bir şekilde dönmeyi başardı.

atv ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşmada Trabzonspor sahaya Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny 11'i ile çıkarken Roma ise Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Nicolas, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov 11' ile çıktı.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Roma ile ilk resmi maçına Trabzon'da oynanan mücadelede çıktı.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetirken Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yaptı.

Trabzonspor'un 138. maçı

Fırtına, Roma maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 138. maçına çıktı.

Bugüne kadar 137 maça çıkan Trabzonspor, bu maçlarda 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı atv'de devam ediyor

Temsilcimiz Trabzonspor, tur mücadelesinde 2-1 yenildiği ilk maçın ardından Roma'ya konuk olacak.

Trabzonspor'un galibiyet parolasıyla çıkacağı play-off maçı 26 Ağustos Perşembe 21.00'de atv'de.