Baş Belası’nda ‘nasıl influencer olunur’ dersi! Nazlı sosyal medya fenomeni olma yolunda

Baş Belası dizisi renkli karakterleriyle güncel konulara değinmeye devam ediyor. Dizinin en renkli karakterlerinden olan Nazlı, yeni bölümde ‘nasıl influencer olunur’ sorusunun yanıtını verdi.

Baş Belası, polisiye komedi tarzıyla yaz ekranlarının sevilen dizisi olmaya devam ediyor. Dizinin en renkli karakterlerinden Nazlı Tüzün, Baş Belası son bölümde "influencer" olmanın taktiklerini anlattı. Kelime anlamı "etkileyen kişi" olan "influencer", sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bir meslek olarak hayatımıza girdi. Daha önce arama motorlarında aratılan konular, son dönemde sosyal medya platformlarımda aratılmaya başlandı. Restoran, ev eşyası, giyim gibi akla gelebilecek her konuda Instagram önde gelen bir arama platformuna dönüştü. Baş Belası dizisi de bu güncel konuya eğlenceli bir bakış attı.

İpek'in arkadaşı Nazlı, evde birlikte zaman geçirdikleri İpek'in yardımcısı Betül'e "Nasıl influencer olunur" dersi verdi. Nazlı takipçileri için Youtube kanalında yoga seansları da yaptı. Nazlı, sosyal medya kullanımıyla ekran başındakileri eğlendirdi.

Nazlı'nın sosyal medya fenomeni olma hırsı

Nazlı, İpek'in en yakın dostu ve tam bir sosyete güzeli. Nazlı'yı makyajsız, saçları yapılmamış, üstü başı özensiz görmek imkansıza yakın. Tez canlı, çoğu zaman girişken bir kadın. Dobra, cesur, cüretkâr. Sevdikleri söz konusu olduğunda aşırı korumacı, hatta kıskanç. Aklına geleni yapan, söyleyen, kendine has espri anlayışı ve tarzıyla eğlenceli bir kadın.

Bu renkli karakter, sosyal medyada da göz önünde olmayı seviyor. İpek'in yakın arkadaşı olduğu için, onun evinde çokça zaman geçiriyor. Nazlı, Baş Belası 9. Bölüm boyunca izleyenleri eğlendirirken takipçileri için yoga video'su çekti. Video izlenme sonuçları Nazlı'nın istediği çıkmadı. Bunun için bir çözüm arayan Nazlı, yoga video'larına bir de sosyete dedikodusu ekledi. Nazlı, bu düzenlemeden sonra izlenme sayılarını yükseltti.

Baş Belası 10. Bölüm, 20 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.