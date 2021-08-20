Roma - Trabzonspor Konferans Ligi play-off rövanş maçı atv'de

Trabzonspor, Roma deplasmanına tur için çıkıyor. Bordo mavili ekipte tek hedef galibiyet. Roma - Trabzonspor Uefa Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçı 26 Ağustos Perşembe saat 20.00'de atv'de.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off rövanş maçında İtalyan devi Roma ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Trabzonspor, İtalya'nın başkenti Roma'ya tur için gidiyor. Roma – Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off rövanş maçı, 26 Ağustos Perşembe saat 21.00'de atv'de.

atv ekranlarında yayınlanan ilk maçta, sahasında rakibine 2-1'lik skorla boyun eğen bordo mavili ekip rövanş öncesi istediği skoru alamasa da tur şansını Roma'daki maça bıraktı. Play-off maçlarının ilk ayağında Roma'nın Pellegrini ve Shomurodov'la bulduğu gollere yeni transfer Cornelius'la karşılık veren Trabzonspor, sahadan tek farklı mağlubiyetle ayrıldı.

İkinci maç Roma Olimpiyat Stadı'nda

Zorlu eşleşmede ikinci maç, 26 Ağustos Perşembe akşamı Türkiye saati ile 20.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, İlk maçın ardından verdiği röportajda Trabzonspor'a övgüler yağdırmıştı. Deneyimli teknik adam, "Trabzonspor Konferans Ligi seviyesinde bir takım değil. Oynadığımız maç Şampiyonlar Ligi gibi maçtı" sözlerini kullanmıştı.