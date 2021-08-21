Atalay Övez, 60.000 TL değerindeki soruyu açtırdı

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner’deki “1928’de Amsterdam Olimpiyatları’nda Avustralyalı kürekçi Henry Pearce, çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır?”

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı kürekçi Henry Pearce, çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır?"

sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı kürekçi Henry Pearce, çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır?"

sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Atalay Övez 60.000 TL değerindeki "1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı kürekçi Henry Pearce, çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır?" sorusunu açtırmayı başardı.



"1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı kürekçi Henry Pearce, çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır?"

A) Kıyıda gördüğü arkadaşıyla sohbet etmek

B) Anne ördek ve yavrularına yol vermek

C) Pipo içmek

D) Nehre düşen kediyi kurtarmak



Doğru cevap: B) Anne ördek ve yavrularına yol vermek

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.