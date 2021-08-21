Sadece birbirlerine güveniyorlar!

atv’nin beğeni ile izlenen dizisi ‘Baş Belası’, (20 Ağustos Cuma) akşam onuncu bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin onuncu bölümünde, İpek ve Şahin 'Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir cinayet mahallinin ortasında buldular. 'Şebeke'nin adamı olduğuna inandıkları Orhan ve karısının ölümünün arkasında 'Şebeke'nin olduğundan emin olan ikili, olayı intihar olarak değerlendirerek kendi araştırmalarını yapmaya başladılar.

Şahin ve İpek, nihayet 'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir tanığa ulaştı. Melek onlara yardım edeceğinin sözünü verdi ve ancak bildiği her şeyi anlatması karşılığında kayıp kardeşinin bulunmasını istedi. 'Şebeke'nin de peşinde olduğu Melek, İpek'in evinde saklanmaya başladı.

İpek'in evini dinleyen Simge, Melek'in tanıklık yapacağını öğrenince harekete geçti. Simge eve gelerek Melek'i öldürmeye çalışsa da o sırada Doruk'un evde olmasıyla planı alt üst oldu.

İpek, Simge'nin eve yine habersiz gelmesine hayli sinirlendi ve ona artık birlikte çalışmak istemediğini söyledi. Simge'yi görür görmez tanıyan Melek ise kaçıp ortadan kayboldu.

Planı boşa çıkan Simge, İpek ve Şahin'in Şebeke hakkında daha fazla bilgiye ulaşmadan öldürülmesine karar verdi. İpek, Simge'nin yalanlarının farkına varınca Şahin'e haber vermek istedi. Tam da o sırada kendisine yapılan saldırıdan kurtulan Şahin, İpek'in tehlikede olduğunu düşünerek evine doğru yola çıktı.

Baş Belası, 27 Ağustos Cuma akşamı yeni bölümüyle atv'de!