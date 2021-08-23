Alp vuruldu! Neva ve Hayal’i kurtarmak isteyen Alp, kendini tehlikeye attı

Alp, Korhan ve adamlarına büyük bir sürpriz yaptı. Neva ve Hayal’i kurtarmak isteyen Alp vuruldu. Alp’in vurulduğu İkimizin Sırrı 3. bölüm heyecan dolu anlara sahne oldu.

İkimizin Sırrı dizisi 3. bölümde heyecan doruğa çıktı. Kızı Hayal'i kurtarmak için karaciğerini vermeyi kabul eden Neva, Alp'ten paranın bir kısmını alarak Korhan'la buluştu. Neva'nın telefon konuşmasını dinleyen Alp ise sürpriz harekete imza attı.

Neva ve Korhan buluşmasında neler yaşandı?

İkimizin Sırrı son bölümü, yine muhteşem anlara sahne oldu. Korhan ile Neva'nın buluşması sırasında yaşananlar izleyiciyi şoke etti. Neva, kızı Hayal'i kurtarmak için 100 bin doları Korhan'a götürdü. Korhan, Neva'ya 100 bin dolarla yetinmeyeceği mesajını verdi. Neva'nın işlerini mahvettiğini söyleyen Korhan, Hayal'i annesine göstermemeye devam etti. Neva kızını görmek isterken küçük Hayal'in çığlıkları etrafa yayıldı.

Neva'nın Korhan'la telefonda konuştuğu anları dinleyerek buluşma yerine giden Alp'in planıysa farklıydı. Alp, arka yollardan dolanarak Hayal'i buldu. Küçük kızı kurtaran Alp, arabasıyla Neva'yı da aldı. Korhan, yaşananlar karşısında adeta çılgına döndü. Adamlarıyla birlikte Alp'in arabasını kurşun yağmuruna tutan Korhan, Neva ve Hayal'i elinden kaçırdı.

Alp, Korhan'a güvenmedi

Korhan ve adamlarının silahlarından çıkan kurşunlarla omzundan vurulan Alp araba kullanmakta zorlansa da hedefine ulaştı. Yakın arkadaşı Berk'in de yardımıyla restoranın önüne güvenlikleri yığan Alp, anne ile kızını kurtardı.

Korku içindeki Hayal'i sakinleştirmeye çalışan Neva, bir yandan da Alp'in yarasıyla ilgilendi. Neva, genç patronunu uzun süre yalnız bırakmadı. Alp, Korhan'ın parayı alsa bile kendilerine rahat vermeyeceğini ifade ederek Neva'yı uyardı.

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