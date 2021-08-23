Esra Erol yeni sezonu açıyor! Esra Erol’da Pazartesi günü atv’de

Esra Erol, yeni sezona atv ekranlarında başlıyor. Hafta içi her gün hayatın içinden konularla ekrana gelen Esra Erol’da, Pazartesi günü izleyenleriyle buluşuyor. Esra Erol’da, Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.20’de atv’de.

Esra Erol'da yeni sezonu, Pazartesi günü atv'de başlıyor. Ekranların fenomen programı Esra Erol'da, birbirinden ilginç konularla yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Başarılı programcı Esra Erol, ekibiyle birlikte hayatın içinden konulara çözüm buluyor. Gündeme gelen konuların tamamını titizlikle değerlendiren Esra Erol, gerçeklerin ortaya çıkması için yoğun çaba harcıyor.

Esra Erol, tüm konuları derinlemesine işliyor

Aile içi anlaşmazlıklar, dolandırıcılık vakaları, kayıplar, kaçanlar – kaçırılanlar, hepsi ve daha fazlası Esra Erol'da gündeme geliyor. Esra Erol ve konukları tüm olayları derinlemesine yorumlayarak konuların aydınlanmasını sağlıyor.

Başarılı sunucu Esra Erol, sosyal sorumluluk projeleriyle de yüzleri güldürüyor. Programa katılan yardıma muhtaç kişiler Esra Erol'da programı izleyicileri sayesinde yepyeni bir hayata kavuşuyor. Yepyeni evler, pırıl pırıl eşyalar ya da hayatı düzene sokacak bir iş… Esra Erol'da tüm sorunların bir çözümü var.

Hayata dair detaylarıyla sevilen program Esra Erol'da, yeni sezonuyla Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.20'de atv'de.