Neva, Seylan’a karaciğerini verebilecek mi? İkimizin Sırrı 3. Bölüm atv.com.tr’de

Kızı Hayal’i, Korhan’ın elinden kurtarabilmek için 100 bin dolara ihtiyaç duyan Neva, karaciğer nakli sayesinde kazanacağı paraya güveniyor. Neva’nın karaciğerini vermesine engel var mı?

İlk bölümünden itibaren duygusal ve heyecan dolu sahneleriyle çok beğenilen İkimizin Sırrı, 3. Bölümü ile bir kez daha günün en çok izlenen dizisi oldu. Dizinin son bölümünde Neva, Alp'in annesine karaciğerini vermeye bir adım daha yaklaştı. Neva'nın test sonuçları karaciğer nakli için uygun çıktı.

Beynindeki tümör, donör olmasına engel mi?

Neva, kızını kurtarmak için karaciğerini feda etmeye hazır. Hayal'i kurtarması için gerekli olan 100 bin doları bulmak için Alp'in annesi Seylan'a donör olmayı kabul eden Neva, hastanede önemli bir gerçeği gizledi. Hemşire, Neva'ya önemli bir rahatsızlığı olup olmadığını sordu. Beyninde tümör olan Neva, bu gerçeği saklayarak kızı için bir kez daha fedakarlık yaptı.

Sonuçların olumlu çıkmasının ardından Neva için bir sözleşme hazırlatan Alp, bu sözleşmeyi çalışanına imzalattı. Karaciğer nakline mecbur olduğunu söyleyen Neva, donör olmaktan vazgeçmesinin mümkün olmadığını söylese de Alp'in güvensiz tavırları devam etti.

Neva'ya karşı en başından beri sert bir duruş sergileyen Alp, sözleşmeye imza atılmasıyla birlikte nakil öncesi ödemesi gereken 100 bin doları Neva'ya verdi.

İkimizin Sırrı 3. Bölüm atv.com.tr'de.