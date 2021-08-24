Baş Belası’nda ‘sanat’ göndermesi!

Baş Belası, keyifli bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Her hafta çeşitli göndermeleriyle dikkat çeken dizi, son bölümde İranlı sanatçı Reza Hemmaritad'ın bir eserin gönderme yaptı.

Baş Belası, yaptığı çeşitli göndermelerle izleyiciyi etkilemeye devam ediyor. 10. bölümde İpek ve Şahin, öldürülen iş insanı Orhan'ın cep telefonunda bir video buldu. Kıza yapılan bir işkence videosunu izlerken kızın dövmesini gören İpek, bu resmi daha önce gittiği bir sergiden hatırladı. Kızın dövmesi, İranlı ressam Reza Hemmatirad'ın yaptığı çağdaş minyatürlerden "ejderha boyama" adlı tablosundan kopya çıktı.

Şahin, İpek'in zekasına bir kez daha hayran kaldı. İkili, bu ipucundan şebekeyi çözmelerini sağlayacak Melek isimli bir kızın adresine ulaştı. Melek, tanıklık yapması için en güvenli yer olan İpek'in villasına getirildi. Durumdan haberdar olan şebeke de boş durmadı.

Dövmedeki minyatürün ressamı Reza Hemmaritad kimdir?

1974 yılında İran'ın Ürmiye şehrinde doğan Reza Hemmatirad, üç yaşından itibaren resim yapmaya başladı. Sanatın her alanında rüştünü kanıtlayan sanatçı, 2003 yılının başından beri Türkiye'de yaşıyor. Yıllardır Türkiye'de yaşamayı tercih eden Reza Hemmatirad aynı Türk vatandaşlığına geçti. Hemmatirad, Yunus Emre'den Mevlana'ya, Nazım Hikmet'ten Mehmet Akif Ersoy'a kadar bu ülkenin sanat anlayışından, edebiyatından da etkilendi.

Eğitimini yüksek lisans aşamasına kadar İran'da aldı. Sanatçı, uzun zamandır sanat ve sinemayla uğraşıyor. Çocuk kitaplarına, tarih dergilerine, yetişkin kitap kapaklarına illüstrasyonlar yapan sanatçı, son zamanlarda hem yazıyor hem çiziyor.

36 padişah ve 34 valide sultanın portresini çizen, Fatih Sultan Mehmet'in minyatürlerini yapan usta sanat mühendisi Reza Hemmatirad, 15 Temmuz'da darbecilere karşı halkın mücadelesini bir İranlının gözünden anlattı. Hemmatirad, estetik anlayışını ise tek cümlede özetliyor: "Allah'ın yarattıkları estetikte zirvedir".